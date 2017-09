VIDEO. Tempête Harvey : un sinistré retourne chez lui et joue du piano dans son salon inondé

Il joue une douce mélodie au piano, dans la pénombre de son salon inondé, à Houston (Texas). Aric Harding est retourné, mardi 29 août, dans sa maison sinistrée par le passage de la tempête Harvey afin de récupérer quelques affaires. Et il a voulu montrer à son fils de 13 ans, féru de piano, que l'instrument fonctionnait toujours, raconte-t-il dans le New York Daily News (en anglais). Assis au clavier, les jambes dans l'eau jusqu'au niveau de la chaise, il joue, filmé par un ami. La vidéo a été postée sur son compte Instagram.

Ce rescapé des graves inondations qui ont frappé le Texas avait été évacué quelques jours plus tôt avec sa femme et leurs sept enfants. Persuadé qu'il ne pourra pas réintégrer sa demeure dans les semaines à venir, Aric Harding inspecte les dégâts : "Ma maison, c'est l'apocalypse, il n'y a que des monticules de meubles et de planches."

Aric Harding a reçu de l'aide pour évacuer l'eau de sa maison par les paroissiens de l'église qu'il dirige en tant que pasteur ainsi que par d'autres habitants.