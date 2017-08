VIDEO. Tempête Harvey : des journalistes sauvent un routier

Un équipe de télévision de Houston (Texas) a sauvé la vie d'un chauffeur routier, piégé dans son camion par la montée des eaux, dimanche 27 août. La journaliste Brandi Smith couvrait en direct les inondations spectaculaires provoquées dans la quatrième ville des Etats-Unis par la tempête tropicale Harvey, lorsqu'elle a vu un conducteur de poids lourd enfermé dans sa cabine, entouré par les eaux. Le flot boueux n'était plus qu'à quelques centimètres des fenêtres du véhicule et menaçaient de l'inonder.

Des shérifs appelés au secours

Quelques instants plus tard, une voiture des services du shérif du comté tractant un bateau sur une remorque a fait son apparition. Brandi Smith s'est précipitée pour l'arrêter et signaler la présence de l'infortuné routier. Les shérifs ont mis leur bateau à l'eau, se sont approchés du poids lourd et ont extrait le conducteur de sa cabine. Une fois tiré d'affaire, l'homme a étreint la journaliste grâce à qui il a eu la vie sauve. Le caméraman a filmé la séquence.

Coïncidence : au même moment, l'eau inondait les bureaux de la chaîne KHOU11, pour laquelle Brandi Smith et son équipe travaillent, forçant les salariés de la télévision texane à évacuer.