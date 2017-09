VIDEO. Tempête Harvey : des colonies flottantes de fourmis de feu envahissent Houston inondée

De vastes grappes de fourmis de feu ont été repérées, flottant dans les zones inondées du Texas touchées par le passage de la tempête Harvey ces derniers jours. Ces colonies sont quelque peu inquiétantes pour les sinistrés qui pataugent afin de trouver refuge dans des abris.

And look, guys. The ants are now just feet from house. pic.twitter.com/rt2aU7Uvm3

Mike Hixenbaugh, un reporter du Houston Chronicle, a posté le 28 août une vidéo montrant une colonie flottante de fourmis filmée à Eldridge, un quartier de Houston. Les insectes ne se noient pas, mais progressent en s'accrochant les uns aux autres, formant une masse qui avance au-dessus de l'eau, explique le site WGNTV (en anglais). Ces colonies peuvent compter jusqu'à 100 000 individus. La reine, elle, se trouve en sécurité au centre de l'amas.

L'organisme qui gère les espaces protégés du Texas a également posté sur son compte Twitter des images similaires de fourmis progressant dans les eaux d'un parc au sud de Houston, le 29 août.

La ville de Cuero (Texas), à 200 km de là, n'est pas non plus épargnée par les fourmis de feu.

Meanwhile, in Cuero, the river has brought my aunt all of the fire ants. Yes, those are all (of the) fire ants. pic.twitter.com/dEibWYxAdl