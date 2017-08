VIDEO. Sauvetages en hélicoptère, bouées, alligators... Les scènes les plus surprenantes de la tempête Harvey aux Etats-Unis

Des chiens sur des bateaux, des bouées en forme de cygne, des troupeaux de vaches escortés par la police... La tempête Harvey, qui a frappé le Texas et la Louisiane (Etats-Unis) occasionnant des inondations sans précédent, a donné lieu à des situations improbables depuis samedi 26 août.

Les secours ont dû hélitreuiller des habitants pris au piège par les eaux à leur domicile. Une fois la pluie arrêtée, certains tentent de philosopher en profitant de cette situation inhabituelle : les plus belles bouées gonflables sont de sortie pour dédramatiser la situation. D’autres se déplacent en paddle ou en canoë en attendant la décrue. Chiens, chats ou perroquets, de nombreux animaux domestiques ont aussi été secourus.

Les animaux sauvages, eux, se rapprochent des humains pour fuir les inondations et les fortes rafales. Vendredi, un épervier a trouvé refuge dans un taxi. Filmé par le chauffeur, on voit le rapace refuser de quitter l'habitacle, sentant arriver la tempête. En Louisiane, les alligators tentent, eux, d’investir les jardins et les cours, cherchant des terres plus hautes. Les autorités ont demandé à la population de les laisser tranquilles.

Gators and flooding advice via @txgatorsquad: Expect them to be displaced. Simply looking for higher ground. Leave alone until water recedes pic.twitter.com/nN1B5jvMyV