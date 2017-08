VIDEO. Pourquoi la tempête Harvey rappelle l'ouragan Katrina (et en quoi elle est différente)

La tempête Harvey continue de déverser des trombes d'eau au Texas, mardi 29 août. Les images venues de la quatrième ville des Etats-Unis rappellent une autre catastrophe naturelle : l'ouragan Katrina, qui avait frappé La Nouvelle-Orléans en 2005.

Les habitants de Houston, piégés par la montée des eaux, se retrouvent dans des situations qui offrent un air de déjà-vu : des automobilistes sauvés in extremis des eaux, des résidents appelant à l'aide depuis les toits et d'autres secourus par hélicoptère. Parmi les habitants évacués, certains sont abrités dans le parc des expositions de Houston, qui avait accueilli, en 2005, des évacués de Katrina, venus de la Louisiane voisine.

Au moins trois morts au Texas

Pour autant, le bilan des deux catastrophes est très éloigné. Trois décès liés à Harvey ont été confirmés pour le moment, alors que Katrina avait tué plus de 1 800 personnes. Même si, en 2005, il avait fallu plusieurs jours pour prendre conscience du nombre colossal de victimes.

De plus, la nature des deux phénomènes est différente. Harvey se caractérise par des pluies diluviennes, bien plus importantes que celles qui étaient tombées sur la Louisiane il y a douze ans. Et qui vont se poursuivre : le pic de l'inondation ne devrait être atteint que mercredi ou jeudi. A la Nouvelle-Orléans, ce sont les vents violents qui avaient provoqué la montée du niveau de la mer.