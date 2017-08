VIDEO. Les saisissantes images de Houston avant et après le passage de la tempête Harvey

franceinfo avec AFP et Reuters

franceinfo avec AFP et Reuters France Télévisions

Le pire est à venir au Texas, frappé par la tempête Harvey. Le déluge continue de s'abattre sur la région, notamment sur Houston, quatrième ville des Etats-Unis, paralysée par des crues d'une ampleur sans précédent depuis des siècles. Le New York Times (en anglais) publie sur son site et sur sa page Facebook des photos avant/après de la ville il y a quelques jours et dimanche 27 août.

Des routes transformées en rivières

Ecoles, aéroports et immeubles de bureaux à Houston ont reçu l'ordre de rester fermés lundi, de nombreuses routes ayant été transformées en rivières. Dans certains quartiers de cette ville de 2,3 millions d'habitants, l'eau arrive à hauteur de poitrine.

Les autorités ont dit lundi s'attendre à devoir accueillir environ 30 000 personnes dans des centres d'évacuation. En tout, plus de 450 000 personnes pourraient avoir besoin d'aide, ont précisé les services d'urgence. Des milliers de secouristes sillonnent la ville pour tenter d'exfiltrer les habitants les plus vulnérables. Un travail de fourmi effectué avec de l'eau jusqu'à la taille ou par bateau.

Les précipitations ont déjà dépassé largement les 50 centimètres depuis jeudi dans la partie du Texas frappée directement par Harvey. Certaines villes en sont à plus de 70 centimètres. Et certaines zones pourraient encore recevoir 40 à 50 cm de précipitations cette semaine, selon le service météorologique national.