Texas : la photo de pensionnaires d'une maison de retraite assis dans l'eau devient virale

L'ouragan Harvey est particulièrement dangereux pour les personnes vulnérables. Dix-huit personnes âgées ont pu être secourues après la publication sur Twitter, dimanche 27 août, d'une photo les montrant coincés dans leur maison de retraite de la ville de Dickinson, au Texas, assis dans une pièce avec de l'eau jusqu'à la taille. L'image, devenue virale, a permis aux équipes de secours d'intervenir.

La photo a été postée par Timothy McIntosh, le gendre de la gérante de la Vita Bella, cette maison de retraite de Dickinson. Contacté par le Daily News, il a expliqué que sa belle-mère lui avait envoyé l'image dans la soirée. Elle a été retweetée plus de 3 000 fois.

La vita Bella nursing home in Dickinson Texas is almost underwater with nursing home patients pic.twitter.com/oCNkrgoRZY — Timothy J. McIntosh (@DividendsMGR) August 27, 2017

Dans le fond de la pièce, on distingue un chat. Certains ont mis en doute l'authenticité de la photo, tant la scène est étonnante. Mais David Popoff, coordonnateur de la gestion des urgences de Dickinson, a bien confirmé la prise en charge de ces résidents. "Nous avions porté des grand-mères et des grands-pères", a-t-il déclaré au Daily News.

Le cyclone Harvey, qui s'est transformé en tempête tropicale en touchant les côtes du Texas, provoque des pluies diluviennes et des inondations "sans précédent" dans la région et notamment dans la ville de Houston. Sur le terrain, des milliers de sauveteurs, pompiers, policiers, gardes-côtes, militaires de la garde nationale et de simples volontaires se sont mobilisés toute la journée pour sauver des gens de la montée des eaux parfois fulgurante.