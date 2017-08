Tempête Harvey : Beyoncé, née à Houston, promet d'aider les victimes

Elle va consacrer un peu de son immense fortune à venir en aide aux victimes de la tempête. Dans une déclaration au Chronicle de Houston, ville dont elle est originaire, Beyoncé a indiqué mardi 29 août qu'elle discutait avec son équipe et son pasteur de Houston d'un "plan pour aider autant de gens que possible".

La superstar de la pop – dont la fortune avec son mari, le rappeur Jay-Z est estimée à un milliard de dollars – n'a pas précisé quel montant elle envisageait de débloquer pour les victimes de la tempête, qui a transformé en lac une partie de Houston et forcé des dizaines de milliers de personnes à abandonner leur maison.

D'autres personnalités veulent aider les sinistrés

Le Texas est "dans mes prières", a simplement précisé Beyoncé à destination des plus de 100 millions de personnes qui la suivent sur Instagram.

A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Aug 27, 2017 at 6:11pm PDT

D'autres personnalités du monde du divertissement ont déclaré vouloir aider les victimes de ces inondations historiques, dont le point culminant n'est pas encore atteint. Le coût de la reconstruction, encore incertain, pourrait dépasser les 100 milliards de dollars.

Le rappeur Drake, originaire de Toronto mais propriétaire d'une maison à Houston, a indiqué "travailler avec les groupe de secours locaux pour aider la population du Texas de toutes les façons possibles, et le plus rapidement possible". L'acteur Kevin Hart a fait savoir qu'il donnait 25 000 dollars à la Croix Rouge américaine pour Houston et appelé d'autres stars à faire de même. "Je pense que les gens sont en situation difficile et ont besoin d'aide, je vais mener la charge", a-t-il déclaré.