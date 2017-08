Tempête Harvey : au Texas, des magasins et hôtels font flamber les prix pendant les inondations

Une bouteille d'eau à sept euros, une chambre d'hôtel trois fois plus chère que d'habitude... Au Texas, certains prix se sont envolés ces derniers jours, alors que la tempête Harvey poursuit son passage dévastateur dans le sud des Etats-Unis, rapporte Slate.

Comme le rapporte le site, le journaliste américain Ken Klippenstein a publié mardi une photo qu'il a reçue de la part d'un habitant de Houston (Texas), montrant des packs d'eau coûtant respectivement 29,98 et 42,96 dollars (soit 25 et 35 euros).

One Houston resident sent me a pic of water he saw being sold for *$42* at a nearby Best Buy. They were kind enough to offer $29 bottles too pic.twitter.com/8dKz3sJJM1