Harvey : trois questions sur l'usine du groupe français Arkema, qui menace d'exploser au Texas

"Nous nous préparons à Crosby à ce que nous estimons être un scénario du pire." Les paroles du PDG de l'usine chimique du groupe français Arkema, située à Crosby, à quelques kilomètres de Houston (Texas), ne sont pas rassurantes. L'usine, qui fabrique des péroxydes organiques, pourrait subir les conséquences du passage de la tempête Harvey et risque d'exploser. Franceinfo répond à cinq questions sur la situation.

>> DIRECT. Suivez la situation après le passage de la tempête Harvey au Texas

Pourquoi l'usine risque-t-elle l'explosion ?

Cette usine fabrique des péroxydes organiques, une substance chimique inflammable qui entre dans la fabrication du plastique. Le site de 20 minutes explique surtout qu'ils doivent être conservés dans des endroits réfrigérés : "A température ambiante, une réaction en chaîne de décomposition accélérée entraîne une libération intense d’énergie sous forme de chaleur." Or, les inondations ayant entraîné des pannes d'électricité, ces produits ne sont plus réfrigérés : l'explosion est donc à craindre.

Dans un communiqué publié le 30 août, Kenneth Rowe, le PDG de l'usine d'Arkema, explique pourtant avoir mis en place une procédure d'urgence. Mais la puissance des inondations et des pluies ont mis hors service les infrastructures de secours. "Actuellement, nous avons 1,80 m d'eau dans l'usine. Nous avons perdu l'alimentation électrique d'urgence et deux sources d'alimentation de secours, a-t-il expliqué dans un communiqué. En conséquence, nous avons perdu les capacités indispensables de réfrigération des matériaux sur le site qui pourraient donc maintenant exploser et causer un incendie intense", a-t-il ajouté.

Statement regarding Arkema facility and evacuation. pic.twitter.com/gmnvQBDRFi — Harris Co. FMO (@hcfmo) 29 août 2017

L'explosion est-elle inévitable ?

Les produits ont donc été déplacés dans des conteneurs réfrigérés par des moteurs diesel – sauf que, de l'aveu d'Arkema, "la réfrigération de quelques-uns de ces containers est également interrompue du fait de la montée des eaux qui a coupé les moteurs".

"La hauteur des eaux et le manque d'électricité ne nous donnent aucun moyen d'empêcher" l'explosion, a expliqué Kenneth Rowe, alarmiste. "Le feu se produira. Il ressemblera à un feu déclenché par de l'essence : il sera explosif et intense", explique de son côté la porte-parole de la société, Janet Smith, à Associated Press.

Quelles mesures ont été prises ?

Dans un communiqué, l'usine Arkema a annoncé que les autorités avaient demandé l'évacuation du site, le 28 août, "pour la protection des employés". Elles ont également procédé a l'évacuation des résidents du comté de Harris, dans un rayon de 2,4 km autour de l'usine chimique. "Il s'agit uniquement d'une mesure de précaution", a souligné dans un communiqué le chef des pompiers de ce comté, qui comprend aussi la ville de Houston.

Le New York Times (en anglais) rapporte que dans sa plus récente version d'évaluation des risques, Arkema estime, dans le pire des scénarios, que plus de 1,1 million de résidents pourraient être impactés dans un rayon de 37 km. Le groupe chimique français a cependant précisé que "plusieurs mesures de prévention et de réduction" des risques avaient été prises, notamment pour réduire la quantité de substances libérées, ce qui rendrait ce scénario catastrophe "très peu probable".