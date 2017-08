EN IMAGES. Tempête Harvey : la ville de Houston dévastée par des inondations

Après avoir laminé la côte texane, la tempête Harvey noie l'intérieur des terres sous les eaux. Dans la plus grande ville du Texas, Houston, les habitants se sont réveillés dans une ville inondée, dimanche 27 août.

La région de Houston, ainsi que la zone côtière de Galveston, a reçu plus de 60 cm de pluie en 24 heures, selon le National weather service, les services météorologiques américains. L'antenne de Houston a prévenu que les "inondations catastrophiques vont empirer et pourraient être historiques".

Les bâtiments inondés

Les services d'urgence de la capitale de l'industrie pétrolière américaine ont adressé dimanche matin un message des plus clairs : "Les personnes fuyant les inondations ne doivent pas en dernier recours rester dans le grenier. Si les étages les plus élevés de votre domicile deviennent dangereux... montez sur le toit". Sur Twitter, internautes et journalistes témoignent de la montée des eaux à l'intérieur des bâtiments, comme dans les locaux de la chaîne KHOU11 ou dans la maison de cette famille qui, gardant le moral, tente de pêcher dans le salon.

This is #khou11 lobby right now. Evacuating the building. Praying all my colleagues stay safe as they get out #harveyhouston #Harvey2017 pic.twitter.com/qNDWq9WfIs — Russ Lewis (@RussKHOU) August 27, 2017

Hendricksons, on 5000 blk Dumfries in Meyerland, waiting for boat. Son w/ special needs. "Please send a boat." -mom pic.twitter.com/SQx7PJkWbk — Mark Mulligan (@mrkmully) August 27, 2017

Les routes impraticables

Les autorités conseillent également de ne pas sortir de son domicile, de nombreuses routes étant complètement sous les eaux. Sur l'autoroute, les automobilistes roulent en sens inverse après avoir constaté qu'ils ne pouvaient pas emprunter leur sortie, causant parfois des accidents.

People driving the wrong way down 610 after they realize their exits are flooded. STAY HOME HOUSTON. #KHOU11 pic.twitter.com/deVuM0vy46 — Janelle Bludau (@JanelleKHOU) August 27, 2017

Please do not drive the opposite way on the freeway. Our @HCSOTexas team just on-viewed this major accident. Too many are doing it. #Harvey pic.twitter.com/r9VZIPiOWH — Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) August 27, 2017

We know daylight is here. Please don't get on roads. All transit service suspended till further notice b/c of conditions like this. -M pic.twitter.com/RU3WfKsSv5 — METRO Houston (@METROHouston) August 27, 2017

Des habitants à secourir

Les garde-côtes, qui ont secouru une trentaine de personnes, ont dit dimanche matin avoir reçu plus de 300 appels de détresse dans la région de Houston où ils ont mobilisé cinq hélicoptères MH-65 Dolphin. Ils ont demandé le renfort d'hélicoptères à La Nouvelle-Orléans et auprès de la Garde nationale aérienne. Dans cette séquence, une journaliste d'une chaîne locale interpelle une voiture de police équipée d'un bateau afin de venir en aide à un chauffeur de poid-lourd prisonnier de sa cabine inondée.

The moment @BrandiKHOU flagged down a sheriff's office boat to save a stranded trucker https://t.co/VoRT7ejo7Q pic.twitter.com/FTXRA13TH5 — Andrew Desiderio (@desiderioDC) August 27, 2017

Our brave men and women from Forth Hood heading to help the victims of hurricane Harvey! Patriots & heroes unlike DJT! pic.twitter.com/pM1vWL9wyE — kirby (@kirby_lane2095) August 27, 2017

Des bâteaux dans les rues

Dans des canoës, des barques ou de petits bâteaux à moteur, les habitants de Houston tentent de circuler dans les rue de la ville, parfois avec beaucoup de difficultés. C'est également le meilleur moyen de circuler pour les secours.

Even with a boat, it's hard to navigate Meyerland right now @HoustonChron #Harvey2017 pic.twitter.com/lvILkXjXgV — Mark Mulligan (@mrkmully) August 27, 2017