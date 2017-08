DIRECT. Tempête Harvey : le Texas attend la décrue et craint un bilan humain plus élevé

Ce qu'il faut savoir

Harvey s'est éloigné mais le Texas se demande si le pire n'est pas à venir. Déjà meurtri par la découverte des corps de six membres d'une même famille, cet Etat du sud des Etats-Unis craint désormais que la décrue, après le passage de la tempête, ne révèle plus de morts et des dégâts d'une ampleur gigantesque.

Au moins 33 morts. La mort de dix personnes a été confirmée dans plusieurs comtés du sud-est du Texas, tandis que 23 décès supplémentaires sont potentiellement liés à Harvey, selon les autorités. Alors que l'eau commence à se retirer à Houston, les autorités craignent maintenant de retrouver d'autres corps de personnes coincées par la montée des eaux.

Des milliards de dollars pour réparer. Outre les pertes humaines, l'Etat est concerné par les dégâts matériels causés par Harvey, qui pourraient s'élever entre 30 et 100 milliards de dollars, selon l'agence Bloomberg. Surtout, une usine chimique du groupe français Arkema située à Crosby est confrontée à des risques catastrophiques pouvant aller jusqu'à une explosion, après les inondations qui ont touché le site.

Un retour à la normal progressif. Malgré tout, la métropole de Houston tente quand même de reprendre une vie normale, puisqu'elle a annoncé que plusieurs services municipaux, comme le métro et la collecte des ordures, reprendraient dans plusieurs quartiers jeudi. Certains résidents ont commencé à quitter les abris pour rentrer chez eux.