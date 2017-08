DIRECT. Inondations au Texas : Houston instaure un couvre-feu pour éviter les pillages

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #HARVEY

: Les inondations causées par la tempête Harvey font craindre que des alligators en captivité puissent s'évader et se rendre dans des secteurs habités. Les clôtures de Gator Country, un parc animalier au nord-est de Houston, ont ainsi failli être totalement submergées par les eaux. Ces clôtures sont le seul obstacle qui empêche quelque 350 alligators de se retrouver en liberté. "L'eau est à moins de 30 centimètres de recouvrir les clôtures. On ne sait pas quoi faire", a déclaré le propriétaire de ce parc à la chaîne de télévision locale KFDM. D'autres animaux dangereux de la région, comme des serpents venimeux ou des crocodiles, ont été retirés des endroits où ils étaient exposés et ont été mis dans des enclos.

: Treillis, gilets de sauvetage et casquettes camouflage... Des sauveteurs improvisés sont venus de tout le Texas et au-delà pour secourir les habitants menacés par les inondations qui paralysent Houston et ses alentours après le passage de la tempête Harvey. Je vous propose une sélection des dernières photos qui nous parviennent des zones sinistrées.















(MAXPPP)