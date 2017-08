Dans Houston inondée, les habitants partagés entre abattement et fatalisme

La situation est toujours critique au Texas : 12 000 soldats de la Garde nationale sont toujours mobilisés face aux inondations monumentales causées par l’ouragan Harvey qui ont notamment paralysé la métropole de Houston. L’eau continue de monter dans les quartiers de la quatrième ville des Etats-Unis. Les habitants, dans certains quartiers, sont toujours bloqués dans leurs maisons : franceinfo s’y est rendu.

Des poissons nagent dans les rues

Les inondations y sont devenues un quotidien : des bretelles d’autoroutes désertes, des parkings de supermarchés transformés en lacs. Et des milliers de maisons inondées. Entre abattement et fatalité, Jason a du mal à s’y retrouver : "Quand je me suis réveillé ce matin, j’avais cette sensation difficile à décrire que tout ceci n’est pas réel. Hier, j’ai traversé une route avec de l’eau jusqu’à la poitrine pendant plus d’un mile."

Jason ne sait pas vraiment s’il a eu peur. Au moins a-t-il pensé aux alligators, que certains assurent avoir vu dans l’eau, sans que leur présence soit vraiment confirmée, à cette heure. "J’ai même vu des poissons nager, s’exclame-t-il. Cela n’arrive jamais de marcher dans la rue et voir des poissons nager…"

Debout sur son balcon, en robe de chambre, Margie n’a pas vu de poissons. Elle montre les soixante centimètres d’eau qui recouvrent sa maison. Avec inquiétude, elle regarde des voisins quitter le quartier sur une grande bouée de plage. "Cet ouragan est très dangereux, soupire-t-elle. Et en bas de la rue, il y a une rivière qui continue à déborder. Je ne peux pas courir. Et de toutes façons, même si je pouvais, les autoroutes sont coupées et je ne sais même pas où aller."

Les jours difficiles s’annoncent

Elle sera finalement secourue par un policier à la retraite. Et lui demande pourquoi la ville ne s’est pas mieux préparée à l’ouragan. Son sauveteur lui explique qu’il n’est pas possible de prévoir une telle situation : "On ne peut pas se préparer à plus d’un mètre d’eau. Il faut juste maintenant limiter le nombre de victimes. Les jours difficiles sont devant nous et il n’y a plus de place pour stocker l’eau", déplore-t-il.

Plus loin, Dan regarde les dernières informations sur son téléphone : Donald Trump a confirmé sa venue au Texas aujourd’hui. Aussi, Dan sourit : "S’il vient pour se rendre compte de la situation au Texas et nous soutenir, c’est une bonne chose. Mais j’espère qu’il ne gênera pas les secours. De toutes façons, il ne pourra pas beaucoup circuler car personne ne peut le faire…" Dan, comme la plupart des habitants de Houston, est d’ailleurs convaincu d’une chose : que Donald Trump vienne ou pas n'est franchement pas sa première préoccupation…