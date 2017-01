Electricité coupée, transports perturbés... la tempête Egon fait des dégâts dans l'ouest de la France

La tempête hivernale baptisée Egon, mélange de vent et de chutes de neige, annoncée par Météo France et pour laquelle 37 départements restent placés en vigilance orange et cinq en vigilance rouge avait déjà de lourdes conséquences jeudi soir. A Dieppe (Seine-Maritime), où le vent a soufflé le plus fort, des rafales à 146 km/h ont été enregistrées.

190 000 foyers privés de courant notamment en Bretagne et en Normandie

Au total, jeudi, en début de soirée, 190 000 foyers devaient s'éclairer à la bougie, selon le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité Enedis. La Normandie est la région la plus région la plus touchée. 30 000 foyers sont en panne de courant en Seine-Maritime, 30 000 dans l'Eure, 20 000 dans le Calvados, 20 000 dans la Manche et 10 000 dans l'Orne. La Mayenne compte 2 800 foyers privés d'électricité et l'Oise 16 000. La Bretagne n'est pas épargnée.

Coup de vent en #Bretagne : 13.500 foyers privés d'électricité dt 5.500 en Côtes d'Armor, 4.500 en Ille-et-Vilaine, 1.000 ds le Morbihan. — FB Armorique (@bleuarmorique) January 12, 2017

La Normandie est placée en vigilance orange vents violents, neige et verglas par Météo France, comme 50 autres départements.

Les transports scolaires perturbés dans le Nord

Les transports scolaires sont annulés vendredi dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, selon les informations de France Bleu Nord, en raison de l'alerte météo sur la région. Ils le seront également pour l'Aisne, les Ardennes la Somme, la Meuse, la Haute-Saône et le Territoire-de-Belfort, d'après franceinfo.

Dans l'Aisne et la Somme, les cours ont été suspendus vendredi dans les écoles, collèges et lycées, mais un accueil sera toutefois assuré.

Des coupures d'électricités ont également lieu sur la ligne SNCF entre Paris et Cherbourg. Le trafic est interrompu entre Paris et Caen.

Le trafic SNCF était interrompu jeudi soir entre Paris et la Picardie, à la suite de chutes d'arbres sur la voie dans l'Oise, a appris la préfecture à l'AFP. Un des trains assurant la liaison entre Paris et Caen est resté immobilisé en gare de Bueil (Eure), à 18h45, en raison des intempéries. Des plateaux repas ont été servis par la SNCF aux voyageurs.

Depuis 19 heures ce jeudi, le pont de Normandie est fermé à la circulation, annoncé la préfecture de Seine-Maritime sur Twitter.

Des dégâts matériels dans le Morbihan

A Vannes, un arbre est tombé sur une voiture dans le centre de la ville, rapporte France Bleu Armorique.

@VigiMeteoFrance Prudence aux abords des forêts secteur Caudebec-Saint Pierre Elbeuf Orival : nombreuses chutes d'arbres et de branchages — PréfèteSeineMaritime (@prefet76) January 12, 2017

Il est risqué d'utliser son véhicule. Vers Bourges, dans le Cher, un habitant a vu sa route être barrée par un obstacle.