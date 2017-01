Sept départements du nord de la France placés en vigilance orange pour "neige et verglas"

L'alerte orange pour "neige et verglas" a été déclenchée, samedi 31 décembre, dans sept départements du nord de la France. L'épisode doit s'achever dimanche à 22 heures, a annoncé Météo France. Les départements concernés sont l'Aisne, l'Eure, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime et la Somme, comme l'indique le service de météorologie sur une carte publiée sur son site.

Sept départements du nord ont été placés en vigilance orange par Météo France, dimanche 1er janvier 2017. (METEO FRANCE)

De très faibles précipitations verglaçantes peuvent localement se produire. Ajoutées au dépôt de givre pré-existant, ces fines pluies pourraient rendre les sols particulièrement glissants, prévient l'institution.

Par ailleurs, un risque de faibles pluies verglaçantes concerne les départements placés en vigilance orange après l'arrivée d'une perturbation faiblement active par la Manche. Ces précipitations devraient toucher dans un premier temps, en matinée, les départements les plus à l'ouest, puis progressivement se décaler vers l'est. Ces faibles précipitations verglaçantes seront ensuite remplacées par de la pluie du Nord-Pas-de-Calais à la Normandie, et quelques flocons tomberont sur l'Aisne et l'Oise, selon Météo France.