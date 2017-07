VIDEO. Séisme en Méditerranée : la secousse vue de la caméra de vidéosurveillance d'un café à Bodrum

Son épicentre se situe dans la mer Méditerranée, entre la Turquie et l'île grecque de Kos. Un séisme d'une magnitude 6 à 6,7 est survenu dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 juillet, en pleine période touristique. Un Suédois et un Turc sont morts vendredi matin sur l'île de Kos et plus de cent personnes sont blessées, dont cinq grièvement. Le séisme a également été fortement ressenti dans la ville turque de Bodrum.

Les habitants ont été très surpris par la première secousse, la plus conséquente, comme le montrent les images de vidéosurveillance d'un café de Bodrum. Deux femmes assises autour d'une table, un enfant en poussette à leurs côtés, discutent lorsque les murs et les meubles se mettent à trembler. Pris de panique, les clients du café se ruent vers la sortie, tandis que la caméra continue de filmer.

Une secousse suivie de cinq à six répliques

Dans cette ville portuaire, le séisme a été ressenti pendant au moins une vingtaine de secondes, selon une journaliste de l'AFP sur place. La première secousse a été suivie d'au moins cinq ou six répliques de moindre intensité. De nombreuses fissures sont apparues sur les bâtiments de Bodrum et l'hôpital de la ville a été évacué, pour des raisons préventives, selon les médias turcs. Environ 70 personnes ont été blessées.