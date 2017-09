VIDEO. Séisme au Mexique : les images de la secousse

Un violent séisme d'une magnitude 8,1 a frappé le sud du Mexique, dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 septembre, faisant au moins 15 morts. "Il s'agit du séisme le plus fort en un siècle", a déclaré le président mexicain, Enrique Pena Nieto, depuis le Centre national de prévention des désastres.

Le séisme a été ressenti jusque dans la capitale, Mexico, située à un millier de kilomètres de l'épicentre. Des centaines de personnes paniquées sont sorties dans la rue après le déclenchement de l'alerte sismique.

Le souvenir de 1985

En septembre 1985, un tremblement de terre de 8,1 avait dévasté une grande partie de la capitale et fait plus de 10 000 morts. L'épicentre était situé à environ 400 km, sur la côte Pacifique. Depuis cette tragédie, les autorités mexicaines ont renforcé la réglementation en matière de construction et développé un système d'alerte à l'aide de capteurs situés sur les côtes.