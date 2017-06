VIDEO. Grèce : un séisme ravage l'île de Lesbos

La terre a tremblé lundi 12 juin. Au large de la Grèce et de la Turquie, en pleine mer Egée, l'île de Lesbos a subi un séisme d'une magnitude de 6,3. Une forte secousse qui a causé beaucoup de dégâts, tant matériels que humains. Une femme d’une cinquantaine d’années est morte, piégée dans sa maison, et une dizaine d’autres personnes ont été blessées.

"C'est un désastre"

Deux villages, situés dans le sud de l’île, la zone la plus exposée, ont été particulièrement touchés : Plomari, à 11 km de l’épicentre, et Vrisa où a été retrouvée la personne décédée. Dans ce village, "des dizaines de maisons se sont effondrées et les routes du village sont bloquées", a assuré à la télévision publique grecque ERT le superviseur du service régional des pompiers, Marios Apostolides.

Le ministre de la Protection civile, Nikos Toskas, a déclaré à la radio publique ANA que "70 à 80% des maisons du village se sont effondrées". "La situation est difficile, c’est un désastre", a, de son côté, déploré Christiana Kalogirou, le gouverneur de la région d'Egée du nord.