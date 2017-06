Un tremblement de terre en mer Egée ressenti en Grèce et en Turquie

La terre a tremblé, lundi 12 juin, en mer Egée. La secousse a été ressentie jusqu'à Athènes et Istanbul, mais c'est bien au large des côtes turques et grecques qu'elle a été la plus forte.

Latest map of the felt reports collected at EMSC after M6.3 #earthquake pic.twitter.com/MbIBfNjrMu — EMSC (@LastQuake) 12 juin 2017

L'épicentre du séisme a été enregistré au sud de l'île grecque de Lesbos, selon le centre européen de surveillance sismologique. La télévision d'Etat grecque fait état de dix personnes blessées. C'est aussi sur l'île grecque que les dégâts matériels sont les plus importants. "Des dizaines de maisons" se sont effondrées et des routes sont "bloquées", a déclaré un élu local.

Situées sur d'importantes failles sismiques, la Turquie et la Grèce sont régulièrement secouées par des tremblements de terre. Plusieurs séismes de magnitude comprise entre 5 et 5,5 se sont déjà produits depuis le début de l'année sur la côte ouest de la Turquie. Et à chaque fois, le cauchemar de 1999 ressurgit. Cette année-là, deux violents séismes de magnitude supérieure à 7 sur l'échelle de Richter ont dévasté des zones très peuplées et industrialisées du nord-ouest du pays, notamment Istanbul. Ils avaient fait 20 000 victimes.