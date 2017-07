Séisme en mer Egée : "Toutes les lumières de la boîte se sont éteintes, on a pensé que c'était dans le show"

Un séisme a frappé les îles grecques du sud-est de la mer Egée et la Turquie faisant au moins deux morts et une centaine de blessés, selon les autorités grecques. La secousse, de magnitude 6,7, selon l'institut géologique américain (USGS) et de magnitude 6 selon l'Observatoire d'Athènes, est survenue dans la nuit de jeudi à vendredi, peu après 1h30, heure locale. L'épicentre du séisme, qualifié de "très fort" par l'Observatoire d'Athènes, se trouvait à 10 kilomètres au sud-est de la ville côtière turque de Bodrum.

"On a senti une première secousse, c'était vraiment très fort", témoigne, sur franceinfo, Didem, une touriste française d'origine turque, qui faisait la fête au moment du tremblement de terre. Toutes les lumières de la boîte de nuit se sont éteintes, on a d'abord pensé que c'était dans le show."

"Un mouvement de panique général"

"Une deuxième secousse a eu lieu. Elle était très forte aussi, c'est là que tout le monde a compris que c'était un tremblement de terre. Tout le monde est sorti de la boite de nuit ", poursuit-elle. "Vu qu'on était proche de la mer, il y a eu un mouvement de panique général, raconte Didem. Certains avaient remarqué que l'eau montait. Il y a eu beaucoup de blessés, certains ont été écrasés".

Les deux personnes tuées dans le séisme ne se trouvaient cependant pas en Turquie, mais sur l'île grecque de Kos, selon le premier bilan. Elles ont été victimes de la chute du "plafond d'un bâtiment", selon l'hôpital local. Il s'agit sans doute de touristes.