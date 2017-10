Savoie : un séisme d'une magnitude de 3,8 enregistré au sud-ouest d'Albertville

Un séisme d'une magnitude de 3,8 a été enregistré vendredi 27 octobre, à 3h09 du matin, à 24 km au sud-ouest d'Albertville en Savoie, a rapporté le Bureau central sismologique français. Mercredi matin, les habitants de Montgellafrey et des communes alentours avait déjà senti la terre trembler sous leurs pieds. Un séisme d'une magnitude de 3,66 avait été enregistré peu après 5h30, raconte France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.

Une centaine de séismes ont eu lieu en 60 jours dans les Alpes."Cela fait plusieurs mois que la terre tremble dans ce secteur, explique Philippe Guégen, du SISMalp, le réseau de surveillance des tremblements de terre dans les Alpes. Un 'essaim de sismicité' a été repéré depuis environ 1 an mais l'activité s'est renforcée ces 3 derniers mois." La majorité d'entre eux se situent entre 0 et 2 sur l'échelle de Richter et ne sont donc pas perceptibles. Les derniers séismes les plus puissants dans la région ont été enregistrés en 2005 à Chamonix et en 1996 à Annecy avec une magnitude de 4,8.