VIDEO. Italie : l'une des pires sécheresses de l'histoire provoque une pénurie d'eau à Rome

C'est l'une des plus graves sécheresses de l'histoire moderne de l'Italie. Le niveau d'eau du lac de Bracciano, qui alimente Rome en eau, a baissé de plus d'un mètre et demi par rapport à son niveau habituel, mardi 25 juillet. En cause, une baisse de 33% des précipitations sur les six premiers mois de l'année par rapport à la normal. A cela s'ajoutent des températures moyennes supérieures de 0,9 degré.

En conséquence de cette sécheresse, la capitale italienne coupera l'alimentation en eau d'un million et demi de Romains pendant huit heures chaque jour à partir du 28 juillet. Les agriculteurs sont également touchés. La production de céréales a baissé de 30% en Lombardie. Ainsi, la moitié des régions italiennes ont demandé le placement en état de calamité naturelle.