Plusieurs adolescents ont été frappés par la foudre dans un camping de la Vienne

Huit adolescents ont été frappés par la foudre, lundi 7 août au soir, dans le camping de la base de loisirs de Lathus Saint-Rémy (Vienne). Le Service mobile d'urgence et de réanimation et les pompiers sont intervenus. L'un des adolescents "a été en arrêt cardio-respiraroire", explique un communiqué de la préfecture de la Vienne. Le jeune-homme, âgé de 15 ans, souffre de brûlures et a été transporté à l'hôpital de Tours (Indre-et-Loire). Son état est "très préoccupant", indique la préfecture.

Le SG de la préf M. SOUMBO s'est rendu sur place avec Maire de Lathus suite à la foudre qui s'est abattue au CPA Lathus. pic.twitter.com/T32cw3r1ci — Préfet de la Vienne (@Prefet86) 7 août 2017

Sept autres jeunes ont été touchés et accompagnés au Centre hospitalier de Poitiers (Vienne). Ils souffrent de problèmes d'acouphènes et de bourdonnements.

Le groupe, venu d'Indre-et-Loire, comptait 16 personnes âgées de 13 à 17 ans. Ils devaient tous participer à "des activités multisports pendant une semaine", explique la préfecture. Les parents ont été immédiatement prévenus et une cellule d'urgence médico-psychologique a été mise en place dans la base de loisirs pour s'occuper du reste du groupe.