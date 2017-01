VIDEO. Voitures sur le toit, camions en portefeuille... Les pluies verglaçantes provoquent de nombreux accidents

Le froid rend la circulation particulièrement compliquée sur les axes du nord de la France. Plusieurs accidents dûs aux pluies verglaçantes ont été signalés, samedi 7 janvier. L'autoroute A29 a été coupée au nord de Rouen, après une collision entre deux poids lourds et une voiture, a expliqué la Société des autoroutes du nord et de l'est de la France (Sanef), dans la matinée.

>> Coup de froid : suivez la situation en direct

"Nous avons déployé tous nos moyens depuis que nous avons été mis en alerte sur cette vague de froid, hier. Toutes les possibilités de salage préventives ont été mises en œuvre dans la nuit et au petit matin, a expliqué le directeur adjoint de la Sanef. 275 engins de traitement et 800 personnes ont été mobilisés."

Au total, 30 départements sont en alerte orange. "Cet épisode va perdurer jusque dans la soirée voire la nuit de samedi à dimanche, avant que le redoux ne soit enfin suffisant et élimine le risque de verglas", indique Météo France.