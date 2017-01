VIDEO. Vague de froid : "Il n'y aura pas de coupures d'électricité", assure Royal

Un ouf de soulagement. La ministre de l'Energie, Ségolène Royal, a assuré mercredi 18 janvier qu'il n'y aurait pas de coupures d'électricité, malgré la vague de grand froid qui touche la France et l'indisponibilité de six réacteurs nucléaires.

L'éolien et le solaire à la rescousse

"Grâce à une bonne organisation, il n'y aura pas de coupures d'électricité, parce que tous les moyens ont été mobilisés", a déclaré Ségolène Royal, à l'issue d'une réunion sur le plan grand froid à l'Elysée. "Malgré l'indisponibilité de six réacteurs nucléaires, il n'y aura pas de coupures d'électricité, parce que (...) aujourd'hui, avec les très bonnes conditions météorologiques, les énergies renouvelables, l'éolien et le solaire, vont produire l'équivalent de huit réacteurs nucléaires, huit gigawatts", a-t-elle expliqué.

Un message avait été diffusé, via les médias et les réseaux sociaux, encourageant les Français à réduire leur consommation pendant les heures de pointe, entre 8 heures et 13 heures, puis entre 18 heures et 20 heures. Mais le gestionnaire du réseau de transport d'électricité RTE avait assuré que la France serait suffisamment approvisionnée en électricité mercredi, pour affronter la vague de froid.