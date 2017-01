VIDEO. Turquie, Etats-Unis, Pologne... La vague de froid ne glace pas que la France

L'Europe subit, samedi 7 janvier, un pic de froid glacial et de nombreux pays ont connu des températures extrêmement basses. En Italie, les autorités dénombrent sept personnes mortes de froid en 48 heures. Cinq de ces victimes sont des sans-abri. En Pologne, dix personnes sont mortes de froid où les températures sont tombées en dessous de -20°C dans certaines régions.

Le Noël orthodoxe le plus froid depuis 120 ans

A Moscou, les températures sont tombées à environ -30°C dans la nuit. Les Moscovites ont alors connu le Noël orthodoxe - qui a lieu le 7 janvier - le plus froid en 120 ans, selon l'agence officielle RIA Novosti.

Cette vague de froid a également touché les pays des Balkans avec des températures atteignant -27°C, notamment dans des régions montagneuses en Bosnie et dans le sud et l'est de la Serbie. Enfin, en Turquie, une tempête de neige a paralysé Istanbul où des centaines de vols ont été annulés. Le trafic sur le détroit du Bosphore est interrompu. Aux Etats-Unis, une tempête de neige traverse le pays d'Ouest en Est.