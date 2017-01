Vague de froid : pas de répit avant une semaine, selon Météo France

Encore une semaine avant le redoux : le froid est ancré, vendredi 20 janvier, dans la quasi-totalité du pays. "A l'aube, on a eu très souvent les minimales les plus froides depuis le début de l'épisode mardi", indique à l'AFP Emmanuel Demaël, prévisionniste à Météo France. On a relevé -15 °C à Pontarlier, -14 °C au Puy-en-Velay, -13 °C à Grenoble et Colmar, -12 °C à Saint-Etienne, -11 °C à Troyes ou Fontainebleau, -9 °C à Périgueux, -8 °C à Lyon et Arcachon, -6 °C à Bordeaux... La Bretagne n'est pas épargnée, avec -5 °C à Brest et à Quimper. A Mouthe (Doubs), l'une des communes les plus froides de France, le thermomètre a même affiché -19 °C.

Les températures minimales étaient souvent vendredi matin "de 5 à 10 degrés en dessous des normales saisonnières", précise Emmanuel Demaël. Elles restent cependant "très loin" des valeurs enregistrées durant la dernière vague de froid importante, en février 2012, souligne-t-il.

Une amorce de redoux attendue pour jeudi

"Ce temps sec, froid, souvent bien ensoleillé va se poursuivre une bonne partie de la semaine prochaine", selon le prévisionniste. "Une amorce de redoux jeudi, par l'ouest et le sud-ouest, devrait se généraliser vendredi" prochain grâce à la remontée d'une masse d'air plus douce depuis la péninsule ibérique.

En dépit du prolongement de l'épisode de froid, l'approvisionnement électrique sera suffisant vendredi pour couvrir la consommation de courant, dont le niveau sera de nouveau très élevé, avant une baisse attendue ce week-end, a assuré le gestionnaire du réseau, RTE.