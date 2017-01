Neige et verglas : sept départements maintenus en vigilance orange

Sept départements français restent dimanche 8 janvier en vigilance orange à la neige et au verglas, a annoncé Météo France. Il s'agit de l'Ain, l'Allier, la Loire, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, le Rhône et la Saône-et-Loire.

"Ces bruines verglaçantes vont se poursuivre en matinée sur le sud de la Bourgogne, le nord de l'Auvergne et le nord de Rhône-Alpes avant de s'estomper progressivement en plaine vers la mi-journée, a précisé Météo France dans son communiqué. Cet épisode dangereux de verglas donne des chaussées particulièrement glissantes, aussi la plus grande prudence est recommandée", a prévenu Météo France.

18 départements sortent de vigilance

"À partir de la mi-journée, un léger redoux se fera sentir avec des températures qui repasseront légèrement postives en plaine", a fait savoir Météo France pour la journée de dimanche. L'épisode connu, ce week-end, semble toucher à sa fin.

Samedi soir à 18 heures, 25 départements du nord et de l'est de la France étaient encore en vigilance orange neige et verglas. Au plus fort de l'épisode de froid, 37 départements ont été placés en vigilance.