VIDEO. Vague de froid : quelles mesures prises et quelles recommandations à suivre ?

La mobilisation est générale face à l'arrivée du froid. Le gouvernement a déjà mis en place un pilotage national quotidien. Concrètement, cela veut dire plus de moyens pour les sans-abri. "Les maraudes vont être renforcées et les sapeurs-pompiers ou les gendarmes vont être appelés en renfort, de nouvelles places d'accueil d'urgence vont être ouvertes et puis le personnel des services, comme le Samu social, va être renforcé", explique Emmanuelle Lagarde en plateau.

Attention aux personnes âgées

"Mais la vigilance est valable pour tous. Le ministère de la Santé fait donc plusieurs recommandations. Les personnes âgées et les personnes malades doivent rester chez elles. Et d'ailleurs, comme en période de canicule, il faut s'inquiéter du bien-être des personnes fragiles qui vivent dans notre entourage", précise la journaliste de France 3, avant de conclure : "Dernier point : l'électricité. Pour éviter que la surchauffe du réseau, le gouvernement recommande plusieurs choses. Chez soi d'abord, il faut éteindre les lumières ou les appareils dont on a pas besoin. Et puis si ça ne suffit pas, 21 sites industriels seront fermés."