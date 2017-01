VIDEO. Vague de froid meurtrière sur l'Europe

Plus d'un mètre de neige recouvre les maisons et des températures polaires glacent les habitants, lundi 9 janvier, dans des villages du centre de l'Italie. Une vague de froid s'est abattue sur l'Europe, faisant au moins 40 morts, pour la plupart en Pologne.

MSF alerte sur la situation des migrants

Cette vague de froid, venue de Scandinavie, a commencé à s'atténuer en Europe occidentale. Mais dans les Balkans, les températures sont descendues jusqu'à -28°C druant le week-end en Macédoine. En Serbie, la température la plus basse a été enregistrée dimanche dans la ville de Sjenica, dans le sud-ouest, avec -33°C, et la navigation sur le Danube et la Sava a été interrompue.

L'organisation Médecins sans Frontières a dénoncé lundi la situation "particulièrement préoccupante" de milliers de migrants et réfugiés qui sont bloqués dans les îles grecques, "vivant sous la tente dans des camps surpeuplés", ou dans les Balkans dont certains se sont réfugiés dans des immeubles abandonnés de Belgrade.

