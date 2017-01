DIRECT. Grand froid : Bernard Cazeneuve plaide pour une augmentation des possibilités d'hébergement d'urgence

Ce qu'il faut savoir

La France grelotte et continue de se préparer. Mercredi 18 janvier, il devrait faire entre -3 et -8 degrés dans les terres, -9 à -12 et parfois moins en montagne selon Météo France. -4 est attendu à Paris, où le thermomètre est descendu à -2°C mardi.

Réunion ministérielle, plans en tous genres, et chute des températures... Franceinfo vous fait vivre cette vague de froid en direct avec son live :

Vigilance levée en Corse. Météo France a levé ce mercredi matin la vigilance orange neige et verglas pour la Corse-du-Sud et la Haute-Corse.

Plus d'hébergement d'urgence. Bernard Cazeneuve a plaidé mardi soir pour une augmentation des possibilités d'hébergement d'urgence, lors d'une visite au Samu Social à Ivry-sur-Seine.

La Bretagne désormais touchée. La pointe bretonne, jusqu'ici relativement épargnée, va cette fois elle aussi être saisie par ce froid hivernal: la région devait voir le mercure passer sous 0° (-1° attendu à Brest le matin contre 1° mardi).

Réunion à l'Elysée. La vague de froid s'invite au palais présidentiel pour une réunion ministérielle sur les mesures de prévention à appliquer alors que des gelées très en-deça des normales de saison doivent s'étendre à tout le pays.

50 gares SNCF prêtes à accueillir des voyageurs en détresse. La SNCF est prête à faire face au climat hivernal. Elle a activé son "plan grand froid". 58 chasse-neige adaptés à la circulation sur les rails, sont déjà prépositionnés dans les zones jugées les plus à risque notamment en montagne. La SNCF possède également un train "racleur" pour lutter contre l'accumulation de glace sur les caténaires.