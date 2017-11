VIDEO. Du réveil au dîner, à quel point mon air est-il pollué ?

Combien de particules est-ce que je respire le matin en allant au travail ? Depuis jeudi 16 novembre, une carte interactive mise en ligne par l'Agence européenne de l'environnement permet de connaître la qualité de l'air partout en Europe en direct. Cinq polluants sont pris en compte : les particules en suspension (PM2,5 et PM10), l’ozone (O3) troposphérique, le dioxyde d’azote (NO2) et le dioxyde de soufre (SO2). L'Agence détermine alors un "indice de la qualité de l'air". Il se décline sur une échelle de cinq niveaux, représentés chacun par une couleur.

Quelle pollution à l'heure du départ au travail ?

De quelle couleur est votre ville le matin au réveil ? Quand vous partez au travail ? Et le soir en rentrant ? Franceinfo a compilé les données pour la journée du jeudi 16 novembre dans six villes : Paris, Bordeaux, Brest, Strasbourg, Marseille et Lille. Au fil de la journée, leur indice de qualité de l'air évolue. A midi par exemple, les Parisiens respirent un air où se concentrent 50,7 microgrammes de PM10 par mètre cube d'air. Un nombre qui grimpe à 65,1 à 16 heures. A Brest, l'air est plus pur et la concentration reste à 15 microgrammes de PM10 par mètre cube d'air.