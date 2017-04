Vallée du Mont-Blanc : un air pas si pur

Tous les matins, c'est le même rituel. Pour partir à l'école, il faut avoir équipé toute la famille et grimper sur le vélo. Éviter la voiture à tout prix, c'est la priorité absolue de ce père de famille. Avec son vélo électrique, Louis a fait cette année 2 500 km au total pour aller travailler et par tous les temps. Mais l'hiver, ce n'est pas le froid qui le dérange le plus, mais les épisodes de pollution aux particules fines.

La vallée la plus polluée de France

La vallée de l'Arve (Haute-Savoie), un décor de carte postale qui attire les touristes du monde entier, mais un niveau de pollution qui étouffe les habitants. Trafic routier, chauffage et usines rejettent ici un cocktail de particules fines redoutables qui font de cette vallée, très encaissée, la plus polluée de France. Il y a deux ans devant la multiplication des problématiques respiratoires à l'hôpital, le chef des urgences avait donné l'alerte. Comme un coup de tonnerre au pays du Mont-Blanc. Deux ans après, le docteur Frédéric Champly est toujours aussi préoccupé pour les habitants, mais il envisage de quitter sa blouse. Près de 2 000 citoyens ont plébiscité sa candidature aux élections législatives.

