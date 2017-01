Londres a déjà atteint ses limites de pollution atmosphérique pour 2017

Les Londoniens suffoquent. La capitale britannique a déjà atteint en cinq jours les taux maximum de pollution atmosphérique pour l'année 2017, relaie The Guardian (en anglais), vendredi 6 janvier. Selon la loi britannique, les niveaux de dioxyde d'azote ne doivent pas dépasser 200 μg/m3 plus de 18 fois en une année, sachant que des relevés de qualité de l'air sont effectués chaque heure. Or, entre le 1er et le 5 janvier, ces 18 fois ont déjà été constatées.

Près de 6 000 décès prématurés par an à Londres

La pollution au dioxyde d'azote est produite en grande partie par les véhicules diesel. Elle est responsable de 5 900 décès prématurés chaque année à Londres, rappelle le quotidien.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a promis de nouvelles mesures pour lutter contre la pollution. Ainsi, dix nouvelles zones de bus à faibles émissions devraient bientôt être créées.