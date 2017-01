VIDEO. A Paris, les Motards en colère appellent à la "désobéissance civile" contre la vignette Crit'Air

franceinfo avec AFP et Reuters

France Télévisions

Les Motards en colère ont appelé "à la désobéissance civile", lundi 16 janvier, lors d'une manifestation à Paris, le jour de l'entrée en vigueur du dispositif Crit'Air. Dans la capitale, il est désormais obligatoire, pour les automobilistes et les conducteurs de deux-roues, de se doter de la vignette Crit'Air, qui signale le taux de pollution. Environ 200 motards refusent ce dispositif qui vise à écarter les véhicules les plus polluants lors des pics de pollution.

Depuis lundi, tous les véhicules circulant à Paris doivent être dotés d'un des six l'autocollant Crit'Air dont la couleur (de verte pour les plus propres à grise pour les plus polluants), est déterminée par le niveau d'émission d'oxyde d'azote ou de particules fines du véhicule.

Un appel au "boycott" de la vignette

Jean-Marc Belotti, président de la Fédération française des Motards en colère, a appelé au "boycott" de la vignette. "Elle discrimine les gens, elle discrimine les pauvres", a-t-il affirmé devant la caméra de France Télévisions.

Première Zone à circulation restreinte (ZCR) de France, Paris veut, grâce à ce nouveau dispositif, remplacer, lors des pics de pollution, la circulation alternée par une circulation "différenciée". La municipalité cible ainsi les véhicules les plus polluants. Quelque 100 000 deux-roues roulent chaque jour à Paris.