CARTE. Pic de pollution : regardez le nuage de particules fines envahir la France

La France tousse à nouveau. Un nouvel épisode de pollution aux particules fines a débuté vendredi 20 janvier et devrait perdurer au moins jusqu'au mercredi 25 janvier. Ce pic est lié à "une situation anticyclonique et un temps froid et sec, associé à peu de vent et à une inversion de températures, qui va créer une cloche au-dessus de l'Ile-de-France et plaquer les polluants au sol", expliquait dimanche Charles Kimmerlin, prévisionniste chez Airparif.

Lundi 23 janvier, les concentrations en particules fines PM10 se maintiennent à un niveau élevé (en rouge sur la carte) ou très élevé (en bordeaux) dans toutes les régions de la moitié nord du pays, ainsi qu'en Auvergne-Rhône-Alpes et en Nouvelle-Aquitaine, note Prev'air. "L’épisode de pollution devrait persister sur les prochains jours", affrime la plateforme nationale de prévision de la qualité de l’air. Franceinfo a compilé les concentrations passées et les prévisions établies pour les prochains jours par l'organisme pour vous permettre de visualiser la progression des particules fines dans le ciel français.