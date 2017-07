Orages : six départements du Centre-Est placés en alerte orange

C'est ce qui s'appelle dans le jargon "un conflit de masses d'air", entre l'air froid venant de l'Atlantique et la chaleur remontant d'Afrique vers l'Europe centrale. Météo France a placé, dimanche 30 juillet, six départements en vigilance orange en raison de risques d'orages. Il s'agit de l'Ain, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Rhône et la Haute-Savoie. Selon l'institut de prévisions, il existe un risque faible de "phénomène violent".

Déjà, dans la matinée, une première cellule orageuse a abordé la Haute-Loire et la Loire et l'activité orageuse "va se renforcer dès le début d'après-midi en traversant les départements en vigilance orange d'ouest en est. Ces orages seront accompagnés de grêle, de fortes rafales de vent et d'une activité électrique marquée". L'alerte orange prend effet à partir de 13 heures, et jusqu'à 22 heures.