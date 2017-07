Orages : quatorze départements du centre et du nord-est de la France placés en vigilance orange

Attention aux orages. Météo France vient de placer 14 départements en vigilance orange aux orages. Ils doivent frapper une bande allant de l'ouest du massif Central au Luxembourg. L'épisode orageux devrait se dérouler entre cet après-midi à 16 heures et demain à 18 heures. Durant la nuit de lundi 31 juillet au mardi 1er août, ces orages pourront être violents et accompagnés de grêle et d'une forte activité électrique. Des rafales de vent sont également attendues.

En soirée, un axe orageux se développe du nord de l'Aquitaine à la Bourgogne, puis s'étend en première partie de nuit jusqu'à la frontière allemande avec des pluies marquées et de forts orages accompagnés de grêle.