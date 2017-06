DIRECT. Orages : les douze départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes placés en vigilance orange

Ce qu'il faut savoir

Après les fortes chaleurs, les orages. Le temps sera en effet orageux sur le centre-est de la France, selon les prévisions de Météo-France du mercredi 14 juin. Les douze départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont placés en vigilance orange. Il s'agit de l'Ain, l'Allier, l'Ardèche, le Cantal, la Drôme, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie.

De 12 heures à 20 heures. C'est la période de la journée concernée par cette alerte lancée par Météo France.

Dès le matin, le ciel sera chargé. Des averses parfois orageuses sont également attendues sur l'Auvergne, la Bourgogne et la Franche-Comté. Elles gagneront Rhône-Alpes en début d'après-midi en se renforçant localement, avec risque de grêle et de pluies temporairement fortes. Des ondées déborderont sur le Centre et la Nouvelle-Aquitaine. Des orages isolés se déclencheront également sur les Pyrénées et les Alpes du Sud.

Températures élevées. Les températures minimales oscilleront entre 12 et 16 degrés sur la moitié nord, 16 à 22 au sud. Les maximales, en hausse, iront de 24 à 29 de la Manche au Nord-Est, 29 à 34 plus au sud, localement 35 ou 36 de l'Occitanie à l'intérieur de la Provence