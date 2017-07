Orages : l'alerte orange étendue à 23 départements du centre et du nord-est de la France

Prudence, de violents orages pourraient frapper un quart de la France, mardi 1er août. Meteo France vient de placer 12 départements supplémentaires en vigilance orange aux orages ce matin. Il s'agit de l'Ain, le Doubs, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, les Vosges et le Territoire-de-Belfort. Le risque est aussi maintenu sur 11 autres départements : l'Allier, l'Aube, la Côte-d'Or, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, le Puy-de-Dôme et l'Yonne. Au total, donc, 23 départements sont concernés par cette vigilance.

Des rafales de vent jusque 100 km/h

Après une accalmie en fin de matinée et mi-journée, l'activité orageuse va reprendre dans l'après-midi. Des orages parfois violents concerneront les régions allant de Massif-Central au Jura et à l'Alsace. Ils seront accompagnés localement de fortes rafales de vent jusque 100 km/h, de grêle et précipitations soudaines. Un grand quart sud-est passe en vigilance jaune canicule à compter de 16 heures. C'est surtout les températures minimales qui seront remarquables cette nuit au bord de la Méditerranée atteignant ou dépassant par endroit les 25 degrés.

En raison de ces violents orages, des coupures de courant ont eu lieu mardi 1er août dans la matinée, dans le Limousin, rapporte France Bleu Creuse. A 6 heures, 17 000 foyers étaient encore concernés, principalement dans la Creuse, notamment dans le secteur de Guéret. 300 foyers ont également été privés de courant en Haute-Vienne. Des coupures de courant ont aussi eu lieu dans le Périgord vert et dans le Bergeracois (Nouvelle-Aquitaine).