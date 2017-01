VIDEO. Des pluies diluviennes ont touché l'Aude et l'Hérault, toujours en alerte

Les départements de l'Aude et de l'Hérault sont fortement touchés par les intempéries et ils ont été placés en alerte orange: l'Aude pour inondation et l'Hérault pour pluie et inondation. Dans la petite commune d'Olonzac près de Narbonne (Hérault), il a énormément plu dans la nuit du vendredi 27 janvier et plusieurs habitants se sont réveillés les pieds dans l'eau ce samedi matin.

Un ruisseau qui provoque la crue

De nombreux pompiers étaient présents pour aider les victimes. Plusieurs commerces ont été touchés, comme cette pharmacie. Une centaine d'habitants a été surpris dans la commune. C'est un ruisseau qui a débordé pour la deuxième fois cette année : l'Ognon. 17 habitants ont dû être évacués. La décrue a commencé, l'alerte orange pluie et inondation est maintenue jusqu'à 16h ce samedi 28 janvier.

Le JT

Les autres sujets du JT