Météo : dix-neuf départements de l'est de la France placés en alerte orange pour des orages

Dix-neuf départements de l'est de la France ont été placés par Météo-France en alerte orange pour des orages, mercredi 30 août. Il s'agit de l'Ain, de l'Allier, du Cantal, de la Côte-d'Or, du Doubs, du Jura, de la Loire, de la Haute-Loire, de la Haute-Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Moselle, du Puy-de-Dôme, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, du Rhône, de la Haute-Saône, de la Saône-et-Loire, des Vosges et du Territoire de Belfort. Par ailleurs, le Jura, la Loire, le Rhône et la Saône-et-Loire sont maintenus en vigilance orange canicule.

Météo France prévoit un épisode orageux actif accompagné de grêle et fortes rafales de vent, parfois supérieures à 80 km/h, nécessitant une vigilance particulière. Quant à la canicule, l'institut météorologique évoque un épisode très chaud, avec un retour à la normale dans l'après-midi pour la Saône, la Loire et le Jura et jeudi matin pour le Rhône.