Météo : 13 départements du Centre au Sud-Ouest placés en vigilance orange pour des orages

Après la chaleur et les orages, la grêle. Météo France a placé lundi 13 départements du Centre et du Sud-Ouest en vigilance orange pour des orages. Ils pourraient être accompagnés de fortes grêles. L'alerte est valable jusqu'au mardi 8 août à 6 heures du matin. Il s'agit de l'Allier, de l'Aveyron, du Cantal, de la Corrèze, de la Dordogne, du Gers, de la Loire, de la Haute-Loire, du Lot, du Lot-et-Garonne, du Puy-de-Dôme, des Hautes-Pyrénées et du Tarn-et-Garonne.

Il est conseillé de se mettre à l'abri hors des zones boisées et d'éviter d'utiliser les appareils électriques. "Soyez prudents, en particulier dans vos déplacement et vos activités de loisir", précise Météo France.