La Haute-Loire est placée en vigilance orange en raison d'orages violents

Après les fortes chaleurs, les orages. Mardi 13 juin, Météo France a placé la Haute-Loire en vigilance orange en raison d'orages. Le prévisionniste évoque une "situation fortement orageuse d'été accompagnée de phénomènes violents" sur le département.

Selon Météo France, les orages ont débuté dans l'après-midi, avant de s'intensifier en soirée. Une accalmie est attendue en cours de nuit, indique l'agence météorologique.

Intensité de pluie extrême en #HauteLoire sous #orage stationnaire, 215 mm dont 147.2 mm en 1h12 à #Landos pic.twitter.com/IAS4Mvox7q — Gaétan Heymes (@GaetanHeymes) June 13, 2017

Estimation des cumuls de #pluie en #HauteLoire suite #orage diluvien : localement plus de 300 mm pic.twitter.com/ml7CscI95w — Gaétan Heymes (@GaetanHeymes) June 13, 2017

Des crues "éclair" en aval de la Loire

"Une cellule orageuse quasistationnaire et particulièrement virulente a engendré plus de 100mm de pluie en à peine une heure aux alentours de Landos (sud Haute-Loire), provoquant une montée brutale des cours d'eau vers la source de la Loire (au Goudet, l'eau est montée de 1 mètre à 4,5 mètres en un peu plus d'une heure)", détaille le bulletin météo de l'agence, publié à 22h05.

Enfin, "des rafales violentes de l'ordre de 95km/h ont été enregistrées, et de la grêle (grélons de la taille d'un oeuf) a accompagné certains orages sur le département", poursuit-il, mettant en garde contre "une vague de crues est possible sur les zones en aval le long de Loire."

Sur les réseaux sociaux, des habitants du département postent des vidéos et photos des intempéries, comme celle-ci, rapportée par l'observatoire Keraunos. Citant des données de Vigicrues, il indique que le débit de la Loire a été multiplié par 100 au niveau de la commune du Goudet.