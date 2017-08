Intempéries : cinq départements maintenus en vigilance orange aux orages

Météo France maintient cinq départements en vigilance orange aux orages, mardi 8 août. Il s'agit de l'Allier, du Cantal, de la Loire, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme. L'alerte a été levée pour l'Aveyron, la Corrèze, la Dordogne, le Gers, le Lot, le Lot-et-Garonne, les Hautes-Pyrénées et le Tarn-et-Garonne.

"Les orages faiblissent en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. Les plus forts se maintiennent encore pour peu de temps sur le Lot et l'Aveyron, se décalant assez rapidement sur l'Auvergne", écrit Météo France.

Des orages localement forts

Le prévisionniste souligne qu'"en Auvergne, le caractère pluvieux de la perturbation va assez rapidement prédominer sur le caractère orageux". Et de prévenir : "On peut néanmoins encore avoir localement des orages forts, accompagnés de grêle, de fortes rafales de vent et d'une forte activité électrique."

Plusieurs adolescents ont été frappés par la foudre dans un camping de la Vienne, lundi soir. L'un d'entre eux est dans un état "très préoccupant", d'après la préfecture.