Douze départements, de la Charente à la Seine-et-Marne, placés en vigilance orange aux orages

Météo France place douze départements du centre de l'Hexagone en vigilance orange aux orages, dimanche 9 juillet. Il s'agit de : l'Aube, la Charente, le Cher, la Corrèze, la Creuse, l'Indre, le Loiret, la Nièvre, la Seine-et-Marne, la Vienne, la Haute-Vienne et l'Yonne. L'alerte est valable jusqu'à minuit.

Selon Météo France, ces orages "donnent souvent de la grêle, et surtout des cumuls de pluie notables (...), de l'ordre de 30 à 50 mm en une heure, mais le caractère peu mobile peut amener à des cumuls de 100 mm en trois heures de temps".

"Les cellules orageuses vont évoluer très lentement, et perdurer une bonne partie de la soirée avant de s'éteindre au cours de la nuit prochaine, ajoutent les prévisionnistes. Dans leur déplacement vers le Nord-Est, elles gagneront les départements de la Bourgogne et l'est de l'Île de France." "Après cet épisode intense et une accalmie en deuxième partie de nuit, une nouvelle aggravation orageuse est attendue lundi matin, arrivant par la façade Atlantique et les Pays de la Loire", conclut Météo France.