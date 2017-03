Orages : l'Aude et les Pyrénées-Orientales sont placées en vigilance orange

Météo France a placé l'Aude et les Pyrénées-Orientales en vigilance orange pour des risques d'orages, de pluies et d'inondations, vendredi 24 mars. L'alerte débute à 19 heures et devrait prendre fin à 10 heures du matin, samedi.

L'organisme météorologique incite à la vigilance pendant cet "épisode pluvio-orageux intense (...) du fait de son intensité, notamment en termes de cumuls de précipitations". Des rafales de vent "approchant parfois 90 à 100 voire 110 km/h localement" sont attendues dans la nuit.

Par ailleurs, une vigilance vagues-submersion de niveau jaune est en cours pour le littoral, des Pyrénées-Orientales à l'Hérault. "La conjonction de niveaux marins élevés et de fortes vagues risque d'engendrer des submersions sur les parties exposées ou vulnérables des littoraux", écrit Météo France dans son bulletin.