DIRECT. Météo : neuf départements désormais placés en vigilance orange pour "neige et verglas"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #METEO

: Neuf départements ont été placés en vigilance orange dans le nord de la France, pour des risques de neige et de verglas. L'occasion de rappeler ces conseils précieux pour bien circuler dans le Nord-Pas-de-Calais. Un dossier préparé par France Bleu.

: La vigilance orange de Météo France concerne désormais neuf départements, pour des risques de neige et de verglas. Les Ardennes et la Marne s'ajoutent aux précédents.

: Il est midi. Voici les principaux titres de l'actualité.



Un attentat a frappé une boîte de nuit d'Istanbul (Turquie), cette nuit. Au moins 39 personnes ont été tuées et 65 ont été blessées, parmi lesquelles trois Français. L'auteur de la fusillade est en fuite.



• Entre 400 000 et 600 000 personnes se sont rassemblées sur les Champs-Elysées à Paris, pour fêter 2017. Petit tour du monde des festivités.



Sept départements ont été placés en vigilance orange par Météo France, en raison des risques de neige et de verglas. Il s'agit de l'Aisne, de l'Eure, du Nord, de l'Oise, du Pas-de-Calais, de la Seine-Maritime et de la Somme.





• "Jusqu'au dernier jour de mon mandat, je serai pleinement à ma tâche", a promis François Hollande, lors de ses derniers vœux aux Français, le président de la République.

: Redoublez de prudence sur les routes. Le verglas, même sur une fine couche, rend les sols très glissants, ce qui nécessite une vigilance particulière. La fin de l'alerte est prévue ce soir à 22 heures, précise Météo France.





: Sept départements sont placés en vigilance orange par Météo France, en raison des risques de neige et de verglas. Il s'agit de l'Aisne, de l'Eure, du Nord, de l'Oise, du Pas-de-Calais, de la Seine-Maritime et de la Somme.

: Voici les principaux titres de l'actualité.



Un attentat a frappé une boîte de nuit d'Istanbul (Turquie), cette nuit. Au moins 39 personnes ont été tuées. L'auteur de la fusillade est en fuite.



• Entre 400 000 et 600 000 personnes se sont rassemblées sur les Champs-Elysées à Paris, pour fêter 2017. Où que vous soyez, très bonne année à tous.



Sept départements ont été placés en vigilance orange par Météo France, en raison des risques de neige et de verglas. Il s'agit de l'Aisne, de l'Eure, du Nord, de l'Oise, du Pas-de-Calais, de la Seine-Maritime et de la Somme.





• "Jusqu'au dernier jour de mon mandat, je serai pleinement à ma tâche", a promis François Hollande, lors de ses derniers vœux aux Français, le président de la République.



• Pompiers, policiers, médecins et civils... Au total, 22 personnes sont distinguées dans une promotion spéciale de la Légion d'honneur et de l'ordre national du Mérite. Elles sont récompensées pour leur comportement et leurs bons réflexes lors de l'attentat de Nice.