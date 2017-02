DIRECT. Neuf départements de l'ouest de la France en vigilance orange aux vents violents et aux fortes vagues

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #METEO

: Dimanche, ce sera une troisième tempête qui bousculera toute la côte Ouest, prénommée cette fois-ci Marcel...

: Demain, c'est la tempête Leiv, qui sévira dans le centre-ouest de la France, avec un risque d'alerte rouge, selon un météorologue de la Chaîne météo.

: La tempête qui va balayer l'ouest de la France aujourd'hui se prénomme Kurt. Les rafales maximales pourront atteindre 110 à 120 km/h près du littoral, voire 130 km/h près de caps exposés du littoral atlantique, selon Météo-France.

: Le Finistère et le Morbihan restent quant à eux en alerte orange aux vagues et submersion. Le phénomène est prévu pour durer jusqu'à ce soir 21 heures.

: Les départements concernés par cette alerte orange aux vents violents sont les Côtes-d'Armor, le Finistère, l'lle-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Manche, la Mayenne, le Morbihan et la Vendée.

: Voici le premier point sur l'actualité de la journée :



Six Français sur dix pensent que François Fillon doit renoncer à être candidat à la présidentielle, selon un sondage Odoxa pour franceinfo.



• #FILLON "Je n'ai jamais été son assistante, ou quoi que ce soit de ce genre-là". "Envoyé spécial" a diffusé des extraits d'une interview datant de 2007, dans laquelle Penelope Fillon tient des propos mettant à mal la défense de François Fillon. En meeting à Charleville-Mézières, ce dernier a affirmé hier soir qu'il n'y a "rien d'illégal" dans le fait d'avoir voulu faire de son épouse sa "collaboratrice".



Alors que le président des Etats-Unis, Donald Trump, attise les foyers de tensions internationales, notamment avec l'Iran et la Russie, son secrétaire à la Défense a ouvert un autre front en mettant en garde la Corée du Nord contre toute velléité d'attaque nucléaire.



Les Côtes-d'Armor, la Manche, le Morbihan et le Finistère sont placés en vigilance orange aux vents violents. Les deux derniers départements sont aussi en alerte "vagues et submersion".

